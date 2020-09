Arrêts verts en Ardenne méridionale

Arrets verts en Ardenne méridionale - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 18/09/2020 Les parcours " Arrêts Verts " combinent randonnée et usage des transports en commun. En Ardenne méridionale, ce sont 4 gares et 1 arrêt TEC connectés par 86 km de randonnées à travers forêts et villages typiques. Quatre nouvelles randonnées " Arrêts Verts " sont accessibles en Ardenne méridionale. Une opportunité pour les randonneurs de profiter d'un séjour zéro carbone en combinant randonnée et transport en commun. "Le concept arrêt vert permet de combiner de la randonnée pédestre et les transports en commun. Donc en fait le randonneur part de chez lui en train, arrive à une gare en Ardenne méridionale, randonne jusqu'à la prochaine gare et rentre chez lui en train" nous précise Harmonie Jardon. "L'idée est de faire profiter aux touristes un séjour zéro carbone, de leur faire découvrir notre territoire autrement, en le préservant" 4 nouveaux parcours, 4 gares : Gedine, Graide, Carlsbourg et Paliseul. En Belgique, il existe 49 promenades Arrêts Verts dont 9 en Wallonie en incluant les 4 de l'Ardenne méridionale. Un produit touristique qui a encore tout un potentiel de développement en Wallonie suivant les initiatives locales Détails en compagnie d'Harmonie et pour plus d'info, c'est notamment via le site https://www.ardenne-meridionale.be