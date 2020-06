Apocalyspe, journal intime humoristique d'un prof confiné

Apocalypse.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 10/06/2020 Professeur, journaliste, responsable de la maison d'édition Memory Press à Ste Ode, Thierry Lefèvre est aussi écrivain ... Durant le confinement, Thierry Levèvre a tenu au quotidien un "journal de bord" . Son titre "Apocalypse" "Je me suis amusé à écrire ! Au début c'était simplement 4, 5 lignes, et puis c'est devenu un vrai jeu d'écriture pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui le liraient " nous confie Thierry contacté par Terry Lemmens. "C'était une petite analyse décalée de l'actualité. Et puis aussi les états d'âme d'un prof qui se demandait un peu ce qui allait lui arriver, au départ il était bien content d'être en congés (...) c'était des traits d'humour, puis c'est devenu des jeux. Il y avait des parodies, des textes, un peu à "la Devos" par exemple. Il y avait un lexique, un conte. J'ai altrné un peu les manières d'écrire". Un "journal" à présent publié, un "souvenir de 66 jours de confinement". Un ouvrage paru aux Editions Memory