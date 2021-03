Animal Jack, la bande dessinée parfaite pour les enfants ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... "Malin comme un singe, muet comme une carpe, rien n'arrête Jack" Jack est un jeune garçon, mais parfois c’est aussi un singe, un ours ou un paresseux. Parce que Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, et tout le monde trouve ça normal ! Grâce à cette incroyable faculté, il va venir en aide à ses amis et à son village, et les sensibiliser à la protection de la nature Les Editions Dupuis viennent de publier le 4eme tome intitulé "Le Réveil des Dodos" C'est la veille des vacances et Jack rêve de retrouver ses amis les animaux. Mais le soir à la maison, avec ses parents, un coup de téléphone annonce le décès de sa grand-mère et décide du départ de toute la famille chez Pop's, son grand-père adoré, pour lui tenir compagnie. Dans cette campagne tranquille, Jack se retrouve nez à nez avec un étrange volatile avec lequel il n'arrive pas à communiquer... C'est un dodo ! Bientôt d'autres espèces disparues réapparaissent... Faire de la pédagogie avec du merveilleux, c'est la recette du succès pour cette série qui sensibilise et enchante autant par la tendresse des dessins que par l'intelligence du scénario. De l'aventure pour éveiller la curiosité et réfléchir sur la nature, le temps qui passe et les menaces qui pèsent sur l'avenir. Kid Toussaint est le scénariste de la série ! Il était l'invité de Vivre Ici ce mardi ! Portrait