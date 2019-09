Alec Mansion aux Fêtes de Wallonie à Namur !

Alec Mansion sera présent aux Fêtes de Wallonie à Namur - Vivre Ici Namur, Brabant wallon,... Alec Mansion revient du Brésil avec son nouvel allbum " Porto Alegre ".... En primeur pour le public Namurois, Alec nous fera découvrir sa passion pour le Brésil entouré de ses musiciens et de ses choristes. Pour marquer le coup il invite sur scène Philippe Lafontaine dans ses chansons les plus exotiques pour un moment inoubliable de voyage en musique ! Et avec Alec, on n’est jamais à l’abri d’un invité surprise qui vous sera dévoilé le jour même ! Rendez-vous est pris… Place de l’Ange. Le Lundi 16 septembre Terry Lemmens à pris contact avec Alec ...