AFS recherche des volontaires ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 24/03/2021 AFS est une organisation de jeunesse qui appartient à un grand réseau de volontaires à l’échelle internationale, qui permet chaque année à une centaine de jeunes de découvrir d'autres cultures, en proposant des séjours d'immersion culturelle. Qui peut devenir volontaire AFS? Il n'y a pas de profil type pour être volontaire AFS. Tout le monde peut devenir volontaire AFS que l'on soit étudiant, actif, retraité... Passionné de communication, des langues, de l'animation... Que l'on ait peu ou beaucoup de temps devant soit. L’idéal est de s’intéresser aux autres cultures, d’aimer rencontrer des gens de partout dans le monde, d’être curieux, et désireux de s'investir dans différentes missions. Pourquoi devenir volontaire AFS ? Devenir volontaire AFS s'est l'occasion d'en apprendre plus sur soi et sur les autres! De devenir l'acteur du changemen ! On peut s'investir dans plein de missions différentes: Soutenir: Aider les étudiants étrangers à réaliser leur rêve en leur trouvant une famille d’accueil, aider les familles d’accueil à découvrir leur étudiant d’échange, agir en point de contact pour les écoles d’accueil, aider les étudiants d’échange à découvrir leur communauté locale, Être en contact régulier avec les familles d’accueil et les étudiants afin de s’assurer que le projet se passe bien... Organiser: Organiser les weekends d’orientation et de formation pour les familles d’accueil ainsi que pour les candidats belges à un programme d’échange à l’étranger, organiser des activités au sein de votre comité local pour faire découvrir la culture belge aux étudiants étrangers, organiser des sessions d’information pour les jeunes, les familles et les volontaires dans votre région, amener les familles d’accueil à partager leur expérience... Animer & former: Animer & former les familles et les jeunes de votre comité à l’apprentissage interculturel, animer et former des jeunes dans des écoles ou des organismes de jeunesse à l’interculturalité, faire découvrir notre culture belge aux étudiants étrangers, mettre sur pied des activités créatives afin de faciliter l’apprentissage... Coordonner: Devenir président, trésorier, responsable de la communication … d’un groupe local de volontaires, mettre sur pied un planning d’activités, mener localement des projets visant à promouvoir le respect, la valorisation des différences et des autres cultures... Mais devenir volontaire AFS, c'est plus que cela c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde de Belgique et d'ailleurs, de développer des compétences professionnels et personnels, de suivre des formations et de faire partie d'une grande famille! Détails en compagnie de Florence Craet Et plus d'info : https://www.afsbelgique.be/accueillir/