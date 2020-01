A quoi ça sert de recenser les oiseaux au jardin ?

Oiseaux au jardin - © Tous droits réservés

Devine qui vient squatter ton jardin ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/01/2020 Comme chaque année au coeur de l'hiver, Natagora invite le particulier à procéder au recensement des oiseaux qui visitent leur jardin .. Les données ainsi récoltées aideront les spécialistes à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes ! Le recensement de l'année dernière a permis d'en savoir davantage sur la présence et le mode de vie des perruches à collier. Cette année, les spécialistes voudraient quantifier les geais qui sont arrivés en masse récemment. La question est de savoir s'ils sont restés ou pas chez nous. L'association conseille une durée d'au moins une heure pour la séance d'observation. Alors, à vos jumelles ces 1er et 2 février . Pour en savoir plus c'est notamment via le site : https://oiseaux.natagora.be/fr/reconnaitre-les-oiseaux Ecoutez Virginie Hess