A peine 11 ans et déjà, il tourne le bois et crée ses propres objets - Vivre ici Namur,... Henri a à peine 11 ans. Ce jeune garcon de la région de Vedrin s'est pris de passion pour le travail du bois Mais qu'est ce qui amené le jeune Henri vers cette passion ? "En fait, sur la place du village à Vedrin il y avait une fois un petit marché d'artisans avec un tourneur sur bois qui faisait des petites créations. Alors je me suis inspiré de lui et pour ma Noël j'ai reçu un tour à bois" nous précise Henri, invité de Vivre Ici ce mercredi. "Déjà avant j'aimais bien travailler le bois et du coup me dire qu'avoir une machine comme ça ce serait top" Henri et son père se lancent donc puis suivent une formation à l'Atelier Bois à St Servais. Et à ce jour, père et fils fabriquent des objets de plus en plus précis. Ecoutez le témoignage du jeune garçon qui nous partage avec entrain sa passion.