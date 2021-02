A la recherche d'un emploi ?

Des offres d'emploi dans nos provinces - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 01/02/2021 Un cuisinier itinérant pour le Brabant wallon Un traiteur recherche un (e) cuisinier(e) itinérant afin de travailler sur les marchés, foires et salon mais aussi sur des événements pulics et privés pour travailler 5 jours par semaine, week-end compris et généralement le matin. Il s’agit d’un temps partiel avec un contrat à durée indéterminé Une offre de mécanicien automobile à Jambes Le garage Midas situé à Jambes recrute un mécanicien pour procéderez aux contrôles périodiques, réparations, entretiens et réglages au niveau des moteurs, équipements périphériques mécaniques et électroniques de tous véhicules utilitaires légers. Une formation en mécanique automobile avec 2 ans d’expérience dans le domaine de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles est demandée. Il s’agit d’un temps plein de jour avec un contrat à durée indéterminé. Une offre d’emploi de manutentionnaire pour la région de Tintigny La société Georges Jacques, qui est un commerce de gros et détail de revêtement de sols en bois, mobilier, appareils de cuisson et accessoires de décoration extérieurs bien connue dans la région de Tintigny, engage un manutentionnaire pour intégrer une équipe de 5 personnes expérimentées Il s’agit d’un temps plein de jour du mardi au samedi de 8h30 à 17h30 pour un contrat à durée déterminé de 3 mois avec la possibilité d’un contrat à durée indéterminée. Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à isabelle.jeanjot@forem.be