A la découverte des floraisons d'automne

L'automne ; une saison richement fleurie au jardin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... L'arrière saison est aussi une période de floraison au jardin ! "On a souvent des jardins qui sont très fleuris en été et on oublie un peu l'arrière saison qui peut aussi être très colorée, d'autant plus que la lumière du soleil est très particulière. Elle est très belle, elle est très douce donc cela met en valeur pas mal de floraison" nous précise Marc. Parmi ces floraisons, les rosiers qui sont actuellement en pleine remontée (on appele cela des rosiers remontant c'est à dire qu'il fleurit durant quelques semaines au début de l'été, avant de se reposer un peu et qu'il nous offre une nouvelle floraison fin aout et septembre . Donc un rosier remontant n'est pas un rosier grimpant ! "Quand on pense floraisons d'automne, on pense évidement aux asters. Ca c'est une plante vivace extaordinaire petite ou grande suivant les espèces que l'on va choisir. Les espèces hautes mettent de la verticalité dans les massifs. Il y en a deux types . On les appelle aster novae-angliae et aster novi belgii. Dans la première catégorie, il y a aster alma potschke et purple dome. Le premier est d'un rose bonbon très fluo et le second de couleur poupre. " Il s'agit ici de plantes résistantes à l'oidium et qui sont très mellifères ! A planter donc au jardin. Autres vivaces en fleurs : echinacéas, rudbeckia, hellenium ou encore bien sur les dalhias en pleine floraison actuellement et ce jusqu'au premières gelées. Ecoutez Marc Knaepen qui nous prodigue également son conseil "petit geste pour la planète".