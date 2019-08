A la découverte de la Wallonie à pied et à vélo ! Les nouvelles brochures de Wallonie Belgique Tourisme

A la découverte de la Wallonie à pied et à vélo ! Les nouvelles brochures de Wallonie Belgique... Faites le plein d’idées de randonnées à pied ou à vélo grâce aux 2 nouvelles brochures de Wallonie Belgique Tourisme : " La Wallonie à vélo : 20 balades incontournables " et " 20 randonnées pédestres incontournables ". La Wallonie à Vélo : 20 balades incontournables Découvrez 20 circuits vélo pour sillonner campagnes et forêts wallonnes, longer de paisibles cours d’eau, de majestueux châteaux et traverser des villes de charme. Pour un séjour complet, profitez également dans ce guide de notre sélection de lieux touristiques et d’hébergements labellisés " Bienvenue Vélo " qui proposent des services de qualité adaptés aux besoins des cyclistes. Un réseau cyclable qui ne cesse de se développer Le RAVeL comptabilise plus de 1400 kilomètres d’itinéraires internationaux, régionaux de longue distance et locaux à parcourir en Wallonie. En parallèle, les réseaux à points-nœuds continuent à se déployer dans toutes les provinces wallonnes. De quoi vous laisser tenter par une sortie en vélo en solo, en couple, en famille ou entre amis aux quatre coins de la Wallonie ! Plus d'infos et téléchargement ICI 20 randonnées pédestres incontournables Fans de randos, cette brochure sera votre sésame pour marcher vers de nouvelles aventures ! Grands itinéraires, châteaux, lieux insolites, patrimoine, histoire, paysages à couper le souffle, villages… Autant de thématiques que d’itinéraires. Et pourquoi ne pas prolonger votre randonnée par une visite culturelle, une dégustation des spécialités du terroir ou une nuit dans un hébergement local ? Une manière complète et originale de visiter la Wallonie en une journée, un week-end… seul, en couple, en famille… en été, en hiver… à petit ou grand budget. Des Sentiers de Grande Randonnée et des Grands Itinéraires à parcourir à l’infini En Wallonie, les possibilités de randonnées sont multiples, notamment grâce aux grands itinéraires à découvrir en plusieurs jours. Créée il y a tout juste 60 ans, l’association des Sentiers de Grande Randonnée propose aux randonneurs pédestres un réseau de plus de 5000 km d’itinéraires balisés en Wallonie et à Bruxelles. En parallèle, d’autres grands itinéraires qui traversent la Wallonie vous feront découvrir les pépites naturelles et patrimoniales qui la caractérisent. Il vous sera possible de parcourir certains tronçons de ces sentiers renommés grâce aux circuits proposés dans la brochure Plus d'infos et téléchargement ICI Détails en compagnie de Pierre Coenegrachts de WBT !