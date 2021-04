A!Den un jeune DJ de la région de Léglise - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Il s'appelle Lucas Tilmon, il a 18 ans, il vit dans la région de Léglise en sud Luxembourg et Lucas, alis "A !Den" est jeune DJ de plus en plus populaire sur les plateformes A!Den, un passionné de musique 'Cette passion elle vient depuis que je suis tout petit ! J'ai baigné la-dedans. J'ai évolué avec la musique électronique parceque le gros boum de la musique électronique c'est fait en 2013 - 2014 donc j'ai grandi avec, j'ai voulu m'investir et m'intéresser un peu plus dans ce milieu là" nous confie-t-il. Qu'est ce qui différencie A!Den d'autres DJs ? 'Pour le moment j'essaie tous les styles pour me trouver, voir ce qui me plait le plus à produire et en ce moment ce que j'aime c'est le son un peu pop mais en même temps mettre un hybride avec des instrus de rap". Ecoutez l'interview qu'il nous accordée dans Vivre ici