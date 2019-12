A découvrir : "La vallée rêvée" Namur se fait des BD fleuves .. - Vivre ici Namur, Luxembourg... Après "La ville révée", les étudiants des cours du soir de l'Académie des Beaux Arts de Namur ont promené leurs crayons et laissé jouer leur imagination a tout au long de la Vallée de Meuse, donnant ainsi naissance à un nouveau livre ! C'est une BD qui crée des contact. Un livre qui fait se rencontrer tous les rêves possible. Un recueil festif, qui donne le pouvoir à l'imagination, en s'adossant parfois à de véritables petites leçons de choses : une référence aux "4 garçons dans le vent" ici, là aux sorcières ou au croyances anciennes, une visite impromptue chez Benoït Poelvoorde, une découverte presque exhaustive de la faune des frayères de jambes ou bien un plongeon dans la vie d'Evenepoel ou encore un écho aux écrits d'Hugo, Rops ou Baudelaire. "La vallée rêvée - Namur se fait des BD fleuves" est paru aux Editions Namuroises Plus beau et plus épais que les précédents, cet album coloré vous promène dans les alentours de Namur, dans des paysages connus, quoique… Benoit Lacroix du Collectif Hanrengs Rouge était l'invité de Vivre Ici ce lundi...