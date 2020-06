A découvrir cet été : les Grottes de Neptune à Couvin

Découvrez les Grottes de Neptune - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 23/06/2020 Plongez sous terre et émerveillez-vous du travail de la nature. Des millions d’années d’érosion ont été nécessaires à l’Eau Noire pour creuser l'une des plus anciennes cavités souterraines de Belgique : les Grottes de Neptune à Petigny, au sud de la province de Namur. "On est au bord de l'Eau Noire, à côté d'une grande falaise, et les grottes se trouvent en dessous ce cette falaise" nous précise Véronique Laveyne du Domaine des Grottes. Réouverture le 1er juillet "avec quelques restrictions, il faut absolument réservez avant (...) le protocole COVID nous demande de limiter à 20 personnes par visite. On demande que l'on porte le masque pendant la visite et de payer par Bancontact.". Ca c'est pour le coté pratique et vous pourrez avoir plus d'infos et notamment réserver via le SITE Coté visite "La visite de la grotte est en trois parties. La première elle se fait en extérieur, on explique les roches, la formation des grottes puis on fait toute une visite dans les grottes, dans les galeries supérieures, ensuite on descend jusqu'à l'eau et on embarque pour une ballade de 20 minutes en sous sol".