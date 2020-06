600 km avec une brouette et pour la bonne cause

600 km en compagnie d'une ... brouette - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/06/2020 Célie Desmeth, une jeune habitante de Ohey, qui a décidé se se lancer dans un périple de 600 km avec une ... brouette ! Un défi un peu farfelu ! Celui de Célie Desmeth (La Brouette à Souhaits), une jeune femme hyperactive de 28 ans. Elle débutera, cet été, un tour de Belgique en poussant...une brouette chargée de près de 50 kilos ! Au programme: 600 kilomètres d'un périple qui l'amènera aux quatre coins de Belgique. "J'ai le projet fou de parcourir 600 km à travers la Belgique. Je vais partir d'Arlon puis je vais monter sur Liège, Namur, Mons, Ostende, Gand, Anvers pour terminer sur la Grand Place de Bruxelles " nous précise Célie contactée par Terry Lemmens alors qu'elle était en plein entrainement ! Pour l'association Mistal Gagnant Le but de Célie est de récolter des fonds pour l'association Mistral Gagnant qui réalise des voeux d'enfants malades. "Pourquoi la brouette ? Pour l'assimiler à une hotte de Père Noël et pour attirer le regard et rencontrer des gens (...) travaillant dans le Génie, c'est un objet que j'utilise beaucoup et quand j'ai eu l'idée, mon regard s'est posé sur une brouette. Si j'étais tombée sur un aspirateur, j'aurais fait le tour de Belgique avec un .. aspirateur. Pour l'instant Célie est en période d'échauffement. 5, 10, 20 kms par jour. Ecoutez Célie !