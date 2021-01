"4808 m pour Luca" ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/01/2021 Ils sont 5, tous originaires de la région d'Aubange et ils ont décidé de se lancer un beau défi, et ce pour la bonne cause Leur objectif : gravir les 4808 m du Mont Blanc, afin de récolter des fonds pour soutenir Luca, un jeune garçon de 13 ans, atteint d'une maladie chronique. Christian, Vincent, Nelson, Michaël et Sébastien se lanceront à la conquête du plus haut sommet d'Europe du 7 au 14 juillet prochain. Le but, récolter 4808 euros et ce pour notamment acheter une tablette adaptée à l'handicap dont souffre le jeune Luca. Sébastien Adam était l'invité de Vivre Ici ce vendredi "On est à la base 3 personnes originaires d'Aix-sur-Cloie un petit villag à côté d'Aubange qui avons décidé d'accompagnon mon oncle pour la montée du Mont Blanc. En fait depuis quelques années on avait envie de faire un projet caritatif pour Luca, une personne qui nous tient à coeur au sein de notre village (...) nous avons envie de lui venir en aide en financant un ordinateur adapté à son handicap" Plusieurs activités sont mises en place afin de récolter les fonds. Ecoutez l'interview que nous a accordée Sébastien Et si vous souhaitez apporter votre aide c'est notamment via le lien FACEBOOK