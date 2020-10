4000 km de haies et/ou 1 million d'arbres pour la Wallonie ! A vos bêches !

La Wallonie soutient la plantation de haies vives, de taillis linéaires et d'alignements d'arbres. L’entretien des arbres têtards et la plantation d’arbres fruitiers sont également subventionnés

Pourquoi ?

Aujourd’hui, la faune et la flore belge (les plantes, les animaux, les champignons…) compte 7 725 espèces indigènes. On estime que près d’un tiers d’entre elles ne sont pas en bonne santé. Elles sont rares, menacées (de quasi menacées à gravement menacées), ou éteintes en Belgique. Il n’est plus à démontrer que la biodiversité rend une multitude de services et permet de rendre notre territoire plus résilient face aux changements climatiques.

Il est possible d’améliorer notre biodiversité de plusieurs manières : en créant des réserves naturelles mais aussi en densifiant le réseau de " voies de communication vertes ". On l’appelle aussi maillage ou réseau écologique, couloirs ou corridors écologiques, trame verte. Quel que soit le nom qu’on lui donne, c’est une véritable autoroute pour les oiseaux, mammifères, les insectes, les plantes... Les haies sont un véritable allié pour améliorer ce réseau. Elles favorisent la dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. Elles structurent les espaces et diversifient nos paysages. Avec les vergers, elles offrent un abri et une source d’alimentation à la faune locale, qui aidera à la pollinisation, à lutter contre les indésirables et bien plus encore.

La présence de haies vives, d’arbres alignés et de vergers offre bien plus qu'un cadre de vie plus agréable. En résumé, les planter présente de nombreux avantages pour la biodiversité, l’agriculture, le bien-être animal, la régulation du climat et la stabilisation des sols. Recréer ou maintenir ce patrimoine vert est donc un geste fort. Que nous le fassions chez nous, en groupe dans le quartier, dans la commune, en ville, à la campagne…