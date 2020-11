2020 année des arbres fruitiers

La Semaine de l'Arbre - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 18/11/2020 Le week-end de la Sainte Catherine, les 28 et 29 novembre, se tiendra la traditionnelle distribution de plants au grand public dans 60 communes wallonnes. 2020 années des arbres fruitiers Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, … autant d’arbres qui mettent l’eau à la bouche par la perspective d’une récolte à venir. Les atouts de l’arbre fruitier seront décuplés une fois plantés en vergers haute-tige. Bien souvent, ceux-ci sont entretenus de manière extensive, ce qui offre la possibilité à la nature de prendre une place plus importante dans nos paysages. Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité ou encore soutenir la filière horticole, les objectifs de la "Semaine de l’Arbre" sont multiples. Les espaces verts font partie des ingrédients indispensables du bien-être quotidien. En développant la nature "ordinaire" de nos jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature "extraordinaire" de notre région. Les plants mis à disposition pour les plantations en espaces publics et pour la distribution aux particuliers proviennent, autant que possible, des pépinières wallonnes Lieu de distribution La "Semaine de l'Arbre", c'est du 23 au 29 novembre. La distribution d'arbres et d'arbustes se fera les 28 et 29. Il y aura bien évidemment des frutiers, mais également des espèces indigènes, de quoi vous convaincre de planter des haies notamment : charme, cornouiller, fusain, viorne, hêtre, ribes ... De quoi promouvoir la plantation d’arbres adaptés à la Wallonie, à développer un maillage vert de qualité sur le territoire wallon. Vous trouverez via ce LIEN les lieux de distribution Nathalie Guilmin, Chargée de Communication et relations presse au Ministère wallon de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre Animal était notre invitée !