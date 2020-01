VOILA - © Tous droits réservés

"2 pour le prix d'1" le nouveau spectacle de Freddy Tougaux à découvrir à Bièvre ce 25 janvier... En s’imposant comme la révélation de l’émission " La France a un Incroyable Talent" , Freddy Tougaux a érigé la normale attitude au sommet. ‘Ça va d’aller‘, son tube aux millions de vues sur YouTube, c’est le cri du coeur d’un monsieur tout le monde aux envies révolutionnaires. "Dans son nouveau spectacle Freddy nous propose un reflet de lui et de nous-mêmes avec ce grand miroir qui trône sur la scène ! Petit à petit, Freddy nous embarque dans une réflexion sur nous-mêmes, sur les autres, et sur ce fameux "réseautre" dans lequel nous sommes coincés. " Les autres sont partout alors il est nécessaire d’être " bien avec l’autre " pour être " bien avec soi-même ". Puis comme Freddy nous l’explique, l’autre, on ne sait jamais qui il est, alors il faut bien se comporter.. . "2 pour le prix d'1" un spectacle à découvrir notamment ce 25 janvier au Centre Culturel de Bièvre . Freddy était l'invité de Vivre Ici ce mercredi ... Et pour toute info : http://www.freddytougaux.be/