1ère inscription pour les jeunes - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/06/2020 D’ici quelques jours, de nombreux jeunes terminent leur cursus scolaire. Leur statut d’étudiant va changer... Quelques démarches administratives sont essentielles pour débuter sur le marché de l’emploi… En quoi est-ce important pour un jeune de s’inscrire au Forem ? "Pour les jeunes qui habitent en région wallonne de langue française, il est en effet important de s’inscrire comme demandeur d’emploi car le Forem va l’aider sur divers aspects concernant sa recherche d’emploi ou dans la construction de son projet professionnel. En s’inscrivant au Forem, le jeune peut bénéficier d’un max de services" nous précise Isabelle Hubert chargée de Communication au Forem. Le jeune pourra être accompagné par un conseiller dans ses recherches d’emploi, recevoir des offres d’emploi en lien avec son diplôme, ses compétences ou encore se former ou se spécialiser gratuitement dans divers domaines. $" "Le fait de s’inscrire au Forem, lui donne la garantie d’accès à certains droits sociaux. Bénéficier, sous certaines conditions, d’allocations d’insertion à la fin de son stage d’insertion professionnelle, continuer, sous certaines conditions, à recevoir des allocations familiales pendant 12 mois" Actuellement, l’inscription peut se faire par téléphone au 0800/93 947, il s’agit d’un numéro gratuit – joignable du lundi au vendredi de 8h à 17H. L’inscription peut se faire également en ligne sur le site du Forem. Une fois inscrit, son stage d’insertion professionnelle débute. Et Durant ce stage d’insertion professionnelle, il ne perçoit pas d’argent. "C’est tout à fait cela, cette période dure 310 jours (en principe) où il ne reçoit pas d’argent. Il est accompagné par un conseiller du Forem et doit rechercher activement un emploi. A la fin de ce " stage ", s’il n’a pas trouvé un job et s’il a reçu 2 évaluations positives, il pourra faire une demande d’allocations de chômage". Conseils : bien conserver tous les documents : e-mails, courriers reçus et envoyés pendant la recherche d’emploi, qui prouvent qu’ils sont actifs dans leurs démarches. Bien garder une copie de toutes les candidatures en lien avec des offres d’emploi, car il faudra les montrer à l’évaluateur du Forem. Son rôle est de s’assurer que le jeune recherche bien du boulot. C’est lui qui délivre les évaluations pour percevoir des allocations en fin de stage d’insertion professionnelle. Enfin, toujours communiquer tout changement au Forem soit via son espace personnel sur le site du Forem soir via le 0800, ... changement de son numéro de gsm, d’adresse postale, d’adresse mail ou de situation : si vous avez trouvé un emploi ou débuter une formation. www.jeunes.leforem.be