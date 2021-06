100 écoles wallonnes reçoivent le label « Ecole Plus Propre » - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Notre séquence en collaboration avec les intercommunales de nos provinces. Et on fait le bilan de l'opération "Ecole plus propre" Pour les 125 écoles engagées dans le projet " Ecole Plus Propre ", la remise officielle du label vient d’avoir lieu. Et c’est une belle réussite : malgré le contexte sanitaire difficile, 100 écoles parmi les 125 qui ont participé au projet ont reçu le label " Ecole Plus Propre ". Les écoles non retenues ont, elles, reçu un prix les encourageant à poursuivre leurs efforts l’année prochaine. Le label « École Plus Propre », c’est quoi ? Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement "Le label " École Plus Propre " est accordé aux écoles et aux élèves qui font de la gestion responsable des déchets une priorité. Concrètement, les écoles engagées dans le projet bénéficient de l’accompagnement d’un animateur de son intercommunale de gestion de déchets ou de l’asbl Good Planet durant 3 ans pour mettre en place des actions concrètes. Les écoles bénéficient également d’animations ainsi que d’une bourse pour acheter du matériel de propreté et de tri des déchets" Beaucoup d'actions ont été mises en place "Nos animateurs ne se sont pas ennuyés" précise Marie-Noëlle Minet. Par exemple : la réorganisation des îlots de tri et un affichage uniforme et adéquat sur les différentes poubelles l’instauration d’un compost ou d’un poulailler (valorisation des déchets organiques) ; l’organisation d’opérations de ramassage dans et aux alentours de l’école ; la mise en place d’une brigade " propreté et tri " lors des récréations ; l’utilisation de gourdes, boîtes à tartines et emballages réutilisables, des ateliers récup’ et bricolages (emballages réutilisables, serviettes réutilisables, éponges ‘tawashi’ pour les ardoises, œuvres d’art, cadeaux fêtes des mères, St Nicolas et Pâques zéro déchet) ; la mise en place d’un baromètre de la propreté et d’un tableau de communication avec le personnel d’entretien ; la création d’une mascotte, de clips , chansons, slogans… Beaucoup de ces actions se retrouvent sue le groupe Facebook " Label Ecole Plus Propre " : une belle source d’inspiration ! Et sachez encore que les candidatures sont déjà possibles via https://monecolepluspropre.be/ site sur lequel vous retrouverez également la liste des toutes les écoles lauréates .