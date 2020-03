L’humoriste Youri Garfinkiel est venu nous présenter son spectacle « You rit surtout de lui-même » au Comédie en île de Liège ces 12 et 13 mars 2020 à 20 heures dans lequel il s’illustre. C’est un spectacle qui mélange l’humour, la danse et la musique dans lequel l’artiste joue divers personnages hauts en couleurs. Dans ce spectacle, le comédien évoque la place de l’individu dans la société. Il y aborde ses origines, le surréalisme belge et ses problèmes d’acheteur compulsifs. " L’humour m’aide à accepter mes faiblesses et à mieux vivre avec. " raconte-t-il. C’est une comédie des temps modernes qui donne de l’émotion au public. Ce dernier passe du rire aux larmes durant l’heure trente de spectacle. Le spectacle est pour lui, la solution de pouvoir vivre et accepter le monde tel qu’il est. Les ingrédients principaux de son spectacle sont un regard réel, un humour particulier et une certaine profondeur. Il veut être en osmose et fusionner avec le public.

Une expérience inédite Youri Garfinkiel se présente comme un artiste hétéroclite et diversifié. Il est passé par le théâtre, l’improvisation, la danse mais aussi la musique et le chant. Tous ces éléments font partie intégrante de sa vie. Il utilise toutes ses capacités pour faire des chansons humoristiques afin d’illustrer son propos et la danse pour s’exprimer physiquement. Il amène cette expérience sur scène et la partage avec le public. Il pousse les sujets qu’il traite à la limite de l’absurde pour dédramatiser son quotidien. Depuis 2008, l’humoriste bruxellois a remporté quelques prix, le prix du public du festival de Charleroi et celui des poulains du rire au festival de Rochefort. Il s’est produit de nombreuses fois en Belgique et en France. En 2016, il remporte le prix du meilleur court-métrage aux festivals de Albuquerque, Los Angeles et Bruxelles.

Du cirque au long-métrage Depuis tout jeune, Youri s’amusait à incarner divers personnages, habitué au dernier rang de la classe de madame Jacqueline. Il s’intéresse au métier artistique et participe à de nombreux stages, d’ateliers de clown mais aussi de théâtre et cirque. Sa passion pour le jeu et le spectacle vivant née très vite. Adolescent, il participe à une formation de cirque puis il enchaînera avec une formation de jeux face caméra à l’école Parallax. Dès 2008, sa carrière démarre avec des courts et longs métrages, des publicités et spectacles de rue. Depuis deux ans, Youri Garfinkiel joue son spectacle "You rit surtout de lui-même ". Que nous réserve l’humoriste bruxellois pour son prochain spectacle ? Affaire à suivre. Youri sera en spectacle : Le jeudi 12 mars à 20 heures au Comédie en île

au Le vendredi 13 mars à 20 heures au Comédie en île Infos et réservation ici