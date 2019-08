Wasseiges : Ferme du Château de Wasseiges

Découvrez le vaste projet de la Ferme du Château de Wasseiges avec son potager bio, ses créations de jardins, ses aménagements immobiliers, ses activités pour enfants.

C’est bien connu les fruits et les légumes sont excellents pour la santé et cet été le prix de certains d’entre eux a augmenté. Une des manières de vous procurer des légumes ou des fruits au prix le plus juste, c’est la vente chez le producteur. Je vous emmène à la découverte des Jardins de Wasseiges.

Nous allons parler maraîchage ?

Mais pas que parce qu’à côté des cultures maraîchères et plus tard par la coopérative " Les Jardins de Wasseiges " compte planter un verger et installer un poulailler. Ces projets sont menés au sein du projet immobilier de la Ferme du Château de Wasseiges.

Ce beau projet est avant tout un projet familial à la tête duquel on trouve Marie-Pierre Binamé et Adriano Boremanse.

Qu’est-ce qui les a poussés à se lancer dans ce vaste projet ?

Après une licence en neuropsychologie et quelques années passées en recherche en neurosciences, Adriano Boremanse s’est dirigé vers un métier qui le passionne et lui apporte plus de sens. Aujourd’hui, il est employé mi-temps au maraichage du Potager de Wasseiges et mi-temps à l’entretien et création de jardins à la coopérative sociale "Les Jardins de Wasseiges"

Et pour Marie-Pierre Binamé ?

Marie-Pierre est licenciée en psychologie avec l'option "le développement social de l'enfant et de l'adolescent", elle a suivi une formation de jardinière d'enfants via la pédagogie Steiner Waldorf et s’est formée durant un an à la permaculture. Ajoutez à cela sa formation de céramique à l'académie des beaux-arts de Namur et vous allez comprendre pourquoi elle propose de nombreuses activités aux enfants.

J’imagine qu’ils se sont tournés vers une culture respectueuse de la terre ?

Le maraîchage sur sol-vivant et permaculture sont les pratiques tant du potager que des jardins de Wasseiges Les objectifs sont : Soigner la nature, soigner les hommes, partager l’abondance ; tout en préservant la faune du sol pour que celui-ci conserve sa fertilité.

C’est pour cela, qu’ils travaillent dans le plus grand respect de l'environnement en suivant des concepts issus du maraîchage biologique et de la permaculture. Lorsque les ravageurs sont présents en trop grand nombre et mettant en péril les cultures, les solutions restent naturelles et répondent exactement au cahier de charges du label BIO.

Chaque semaine des légumes savoureux sont mis en vente…

En ce moment vous trouvez, entre autres, des melons, du fenouil, des laitues, des tomates, des betteraves… La liste est longue ! Mais vous trouvez aussi des œufs, des pains, des farines, du café… De producteurs amis.

Vous le disiez, le projet est vaste et dépasse le maraîchage

Marie-Pierre et Adriano sont une ferme pédagogique et ferme sociale. C’est ainsi qu’ils reçoivent des classes d'école et des groupes de personnes de diverses institutions. Grâce à ses différentes formations, Marie-Pierre peut accueillir un large public, y compris les personnes nécessitant un accompagnement spécifique. Pour certaines animations, il est possible de mêler le contexte agricole et l'art via le land art et la céramique.

J’imagine qu’ils ont aussi besoin d’aide pour tout mener à bien ?

Vous avez bien deviné et plusieurs possibilités de leur venir en aide vous sont proposées comme devenir coopérateur sympathisant. L’argent ainsi recueillit permettra d'investir dans la mise en place d'un poulailler, d'arbustes à petits fruits, d'outils de culture, de développer le pôle accueil et d'animation au potager et bien d'autres choses.

Peut-on les aider au potager ?

Que ce soit au potager, dans l'entretien et la création des jardins ornementaux ou dans les futurs projets (poulailler, serre à semis, vergers, pré fleuri, mégaphorbiaie, sauleraie, pré fleuri...), ce n'est pas le travail qui manque et les stagiaires, aidants et bénévoles sont les bienvenus ! Si vous avez envie de bouger au grand air et de bénéficier des effets thérapeutiques du jardinage et se ressourcer par l'action physique dans un bel environnement, c’est l’occasion !

J’imagine que les productions sont en vente à la ferme ?

Pour les ventes sur le champ, elles se font le mercredi (11h-12h30 ; 16h-18h30) et le vendredi (16h-18h). Vous entrez dans la cour de la ferme, directement sur votre droite il y a une étable, c’est là que vous trouverez les bons légumes !

Une petite info ?

Marie-Pierre et Adriano reçoivent également des personnes en situation de handicap et le dimanche les petits loups sont attendus pour un avant-midi au grand air…

Et si vous souhaitez rencontrer nos deux amis, n’hésitez pas à passer lors de leurs portes ouvertes de la Ferme du Château de Wasseiges le vendredi 30 août de 18h à 21h.

Au menu : des pains saucisses à la baguette d'Un Autre Pain, du porcelet, du jus de pomme de Jean-Luc Dardenne, des bières de la brasserie Houppe, du rosée bio français et bien entendu vente des légumes du potager et du pain d'Un Autre Pain

Adresse :

239 rue Baron d'Obin à 4219 Wasseiges (la grande ferme blanche en travaux à côté de l'école communale et en face de la ferme de la dîme)

Pour recevoir chaque semaine la liste des légumes envoyez un email à potager.wasseiges@gmail.com

Tel : 0474/571817

Irène Brône