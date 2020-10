Warêt-L'Evêque : elle récolte vos cheveux pour sauver les océans

Saviez-vous que vos cheveux avaient la capacité de nettoyer en partie nos océans ?

En tout cas, Solange Jonet la bien compris et est l’un de nos portraits du jour.

Coiffeuse et passionnée par son Métier, Solange est également fervente défenseure de l’environnement et elle a décidé il y a quelques mois de rejoindre l’association française "Coiffeurs Justes". Cette association a pour but de dépolluer les océans grâce à vos cheveux recyclés.



Comment ça marche au juste ?

Et bien il faut savoir que les cheveux ont un grand pouvoir absorbant.

Les écailles de la fibre capillaire permettent en effet de retenir certaines substances polluantes comme les hydrocarbures ou encore l’huile contenue dans les crèmes solaires.

Les cheveux eux, sont assemblés afin d’en faire une masse condensée afin d’absorber les nappes de pétrole ou d’huile qui flottent à la surface des océans.



Aujourd’hui, Solange a déjà récolté près de 25 kg de cheveux qu’elle a directement envoyés à l’association.

On dit bravo d’autant plus qu’elle est également soucieuse des produits qu’elle emploie dans son salon.

Elle travaille par exemple avec des marques qui utilisent un maximum des produits naturels et utilise essentiellement des contenants biodégradables.

Et ça, c’est ce qu’on appelle être dans "l’Hair du temps" !



Infos pratiques :

Rejoignez sa page Facebook Passion’Hair by Solange Jonet.