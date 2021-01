Waremme : Les Bonbons de Grand-Mère

Les bonbons cassés, ça vous rappelle certainement des souvenirs mais saviez-vous que c’est à Liège, en 1895 et sous les voûtes métalliques du Grand-Bazar de la Place Saint-Lambert, que l’activité des Bonbons de Grand-Mère est née.

Aujourd’hui, la société, reprise en 2019 par Céline Léonard et Christophe et Arthur Mausen, ambitionne de poursuivre la tradition et propose des bonbons cassés aux colorants naturels, sans substance animale et sans allergène.



C’est une fabrication artisanale ?

Artisanale et locale car ces bonbons cassés sont fabriqués avec du sucre de betterave et du glucose, tous deux produits à la raffinerie de Wanze (province de Liège). Les bonbons traditionnels sont parfumés avec des arômes premium et colorés avec des adjuvants 100 % naturels (pomme, radis, charbon de bois, spiruline, carotte, hibiscus, patate douce, cerise, caramel, cassis) et déclinés en 30 parfums différents (citron, coquelicot, violette, pomme, sapin…) dont le fameux carabouilla, un bonbon noir charbon résultant d’un assemblage de saveurs anisées et de réglisse. Une exclusivité absolue !



Comment sont fabriqués des bonbons cassés ?

Façonnées à la main en plaques d’environ 1,2 kg, ils sont mis à sécher sur des grilles ventilées. Le lendemain, lorsqu’ils sont durcis à cœur, on passe au travail de cassage des blocs avant d’être calibrés manuellement et puis conditionnés.

Pour les retrouver, visitez le site où vous trouvez une carte interactive, sinon vous pouvez aussi commander en ligne.



Les Bonbons de Grand-Mère SRL - Céline Léonard & Christophe Mausen

Chaussée romaine, 178 - 4300 Waremme

Infos via : leur Site ou leur page Facebook

Irène Brône Saveurs de Chez Nous