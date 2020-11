Waimes : un marché gourmand s'installe pour aider les producteurs locaux

Si vous passez par la petite commune de Waimes dans ces prochains jours, vous risquez de croire qu’un marché de Noël est en train de s’installer. Or, ce n’est pas vraiment cela. Il s’agit en fait de six chalets qui ont été installés devant le restaurant "Au Cheval Blanc" dans le but de proposer un marché gourmand.

Ce marché gourmand a débuté ce jeudi et sera ouvert 7 jours sur 7.



Cette initiative a été mise en place par Jean-Pierre Robert, le patron du restaurant "Au Cheval Blanc" situé en plein centre de Waimes.

Forcé de fermer ses établissements, cet indépendant a trouvé cette alternative afin de continuer à travailler.

Au lieu de proposer des plats à emporter, il a opté pour ce village gourmand qui lui permet entre autres de soutenir les producteurs de la région qui perdent énormément de ventes à cause de l’arrêt du secteur de l’horeca.



Ces six chalets sont répartis en 6 catégories de produits : fromage, viande et plats cuisinés, bière de la brasserie Peak de Botrange, burgers cuits sur place, vins et autres boissons, décorations florales.



Jean Pierre Robert précise bien qu’il ne s’agit pas d’un village gourmand mais bien d’un marché, ce qui veut dire qu’il est impossible de consommer les produits sur place.

En résumé, vous pourrez simplement y faire vos courses tous les jours de 11 à 20 heures mais avec l’avantage ici d’avoir uniquement des produits régionaux.



Pour plus d’infos, n’hésitez pas à aller jeter un œil sur la page Facebook du restaurant "Au Cheval Blanc".