Voyagez… Depuis votre canapé grâce à Liège Tourisme !

Vous faites sans doute partie de ces personnes qui devaient partir en vacances, la situation vous empêche d’y aller mais grâce à Liège Tourisme vous pouvez voyager virtuellement depuis votre canapé dans toute la province de Liège ! La Fédération du Tourisme de la Province de Liège a créé une nouvelle rubrique " Voyagez… Depuis votre canapé. ". Elle reprend toutes les expériences virtuelles que l’on peut faire en province de Liège . Ce périple virtuel vous emmènera aux quatre coins de la province, vous allez pouvoir participer à des jeux, à des visites virtuelles mais aussi vous allez pouvoir v oir et revoir des spectacles, concerts, etc. Tout le monde y trouvera son compte.

Visites et Escape Games

Dans ces différentes catégories, vous pouvez participer à un quiz de culture générale où vous répondrez à des questions sur la Province de Liège. Si vous souhaitez visiter les musées et le patrimoine liégeois, c’est aussi possible. Karl Maréchal explique : " On peut parcourir toute une série de panoramas en province de Liège, on peut aussi visiter certains musées comme l’Abbaye de Stavelot ou la Cité Miroir de Liège. On retrouve aussi certains lieux patrimoniaux comme le Palais des princes évêques ou encore le Fort de Flémalle et son musée. " Il ajoute : " Vous pouvez aussi jouer à des Escape Games dont un qui vous permettra de trouver le vaccin du coronavirus ! ". Karl Maréchal explique aussi que de nombreux films avec des acteurs très connus ont été tournés à Liège, découvrez lesquels sur Liègetourisme.be.