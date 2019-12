LiéGin et Gicopa partagent les valeurs de consommation nouvelles et durables. LièGin a la vraie Violette de Gicopa est un symbole fort et l’illustration d’un savoir-faire liégeois. Il est clair qu’en bon liégeois, c’était une évidence pour Romain de penser à la violette, surnom de l’hôtel de ville de Liège au Moyen-Âge

Exactement mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas un gin à l’arôme de violette mais un gin dans lequel de vraies chiques (comme on dit chez nous) ont infusé. Attention, pour éviter d’obtenir une liqueur sucrée, Gicopa et Romain ont recréé une violette aux saveurs plus concentrées que celle que vous achetez habituellement. Résultat, vous obtenez un gin qui garde toutes ses spécificités mais auxquelles viennent s’ajouter un parfum de violettes.

Effectivement, car ce qui était une activité complémentaire s’est aujourd’hui transformée en activité à titre principal pour Romain qui avec son LièGin aux arômes de fruits rouges et noirs avec beaucoup de fraîcheur a déjà conquis de nombreux amateurs et un tout nouveau produit en édition limitée et en association avec Gicopa vient de voir le jour !

De prime abord, on n'y pense pas, mais il y a un point commun entre le gin et notre pècket bien liégeois. Ils sont tous deux des alcools à base de baies de genièvre. Pour Romain Jans, c’est l’histoire d’une passion et après de nombreux essais, de mélanges, de ratés, de recherches, d’échantillonnages, de beaucoup de patience et surtout de nombreuses dégustations entre amis, voilà que naît un gin au subtil équilibre entre arômes et épices. Le “LièGin” (Beaufays) est né !

​Vous êtes plutôt gin nature ou violette ? Découvrez les gins exceptionnels de Liégin à Beaufays et de Nom di Gin à Sprimont. - © Tous droits réservés

Ce gin n’est pas trop sucré ?

Pas du tout et comme le rappelle Romain, cela rend la fameuse violette de Liège, la violette Gicopa, festive car elle offre une fragrance séduisante aux notes inattendues et gourmandes qui surprend les papilles combinant caractère et amour liégeois.

Comment peut-on le servir ?

Pour de soirées pétillantes, associez un tonic neutre tel que l’Indian, le méditerranéen, ou encore le Pink Pepper de chez Schweppes. Mais vous pouvez faire mieux et vous démarquer car chaque bouteille est vendue avec un petit sachet de 12 violettes Gicopa. Dans le fond de votre verre, vous déposez une de ces violettes, vous y ajoutez 40cl de Liègin, quelques glaçons et un zeste de citron pour la fraîcheur. Vous laissez un peu infuser et vous dégustez ! Après avoir savouré votre verre, il vous restera à croquer ce qui reste de la violette !

Un plan à séduire vos convives lors des repas de fin d’année.

Toutes les adresses des distributeurs se trouvent sur https://www.liegin.be/ et n’oubliez pas, vous pouvez servir ce gin aussi bien en apéro, que lors d’un after-work ou d’une soirée entre amis ou en famille.

Liègin

https://www.liegin.be/

Un gin à l’alcool de vin (Sprimont)

Avec Nom di Gin, et son créateur Alain Joiret, c’est d’un autre type de gin que nous allons découvrir.

Pour la petite histoire : Alain Joiret est économiste de formation économiste mais il a bourlingué pendant 30 ans sur tous les continents et a ramené des épices de pays tels que la Bolivie, l’Inde, le Vietnam ou le Sri Lanka (l’Île aux épices). Par ailleurs, il est gérant d’une PME liégeoise bien connue : la maison Halleux qui habille tous les métiers depuis plus de 70 ans et est le spécialiste liégeois du vêtement de travail !

C’est le monde des épices qui a amené Alain au gin et c’est rapidement devenu une passion qui l’anime depuis l’an dernier.

"Nom du Gin" est produit par la distillerie artisanale du Fays de Sprimont, c’est-à-dire chez Alain car il possède un alambic en cuivre nommé " CAMILLE ". Sa capacité de 250 litres permet de produire +/- 300 bouteilles pour chaque lot. Rapidement, la production et surtout les ventes ont dépassé ce qu’Alain imaginait dans ses rêves les plus fous car après 1 an, il a vendu 3500 bouteilles !

Vous avez parlé d’un autre type de gin, pourquoi ?

A la différence de la majorité des gins qui utilise comme base l’alcool neutre (betterave, grain, pomme de terre), le NOM DI GIN est issu d’alcool vinique. Après l’étape de la macération, un long passage dans l’alambic "CAMILLE" assure la fusion des 13 " botanicals " et fruits utilisés. Comme Alain le suggère, surtout n’ajoutez rien qu’un gin nature afin de profiter de tous les arômes de cette distillation artisanale.

Nom di Gin

DISTILLERIE :

Fays Village 46

4140 Sprimont

D’où vient le parfum de Nom di Gin ?

Les huiles essentielles contenues dans ces ingrédients se libèrent à des températures différentes et le résultat final est une explosion d’arômes que vous ne manquerez pas de savourer lors de la dégustation de ce gin infernal. NOM DI GIN va surprendre les connaisseurs et faire de nouveaux adeptes.

Les grappes de raisin, l’origine noble de ce gin, lui procure une longueur en bouche et une finesse remarquables. Les baies de genévrier et la cardamone lui donne une structure et une puissance aromatique. La verveine et l’eucalyptus apportent de subtiles notes herbacées, viennent ensuite les notes citriques du pomélo et du kumquat

​La petite histoire de la distillerie et de l’alambic

​" François Lestetu dit Tchanchès tièsse di bwè est ouvrier à la commune, affecté au déchargement des navires quai de la Batte.

Aujourd’hui, il débarque une cargaison de denrées venant d’Orient et sur le navire, un sarrazin volubile bassine notre Tchantchès avec des histoires peuplées de djinns, esprits maléfiques prenant l’apparence de serpents.

Un wallon n’a peur de rien mais… la nuit suivante, Tchantchès en fait des cauchemars ! Il rêve que des diablotins viennent lui grignoter les orteils. Ce cauchemar est vite oublié car le 15 août, c’est la grande fête, la fièsse en Outremeuse et notre héros passe d’estaminets en bars à Péket pour finalement prendre " un " dernier dans une petite distillerie-épicerie : " Chez Camille ".

Les baies de genévrier sont tellement chères à cette époque de l’année, le vieux bouilleur de cru roublard avait décidé de couper son péket avec un tas d’épices invendues, persuadé que ses clients n’y verraient que du feu !

C’est sans compter sur le fin gosier de Tchantchès. Dès la 1ére gorgée et n’osant jurer en présence du curé, il s’écrie : " NOM DI DJINNS QUI C’EST BON COULA !! " (Par les esprits, que c’est bon !)

Le 1er GIN était créé et il avait un nom : NOM DI GIN ".