Vous aimez les huiles de colza, de noix, de pépins de raisins ? Découvrez l’Huilerie du Stwerdu

Cela fait 5 ans maintenant que Laurent Van Asselt a ouvert l’Huilerie du Stwerdu et ainsi relancé l’activité du vieux moulin qui sommeillait au fond de son jardin. Il faut se souvenir qu’avant l’arrivée de l’électricité, les moulins jalonnaient nos paysages et nous avions des moulins à farine, des moulins à vinaigre ou à huile et des moulins qui alimentaient des tas d’autres… activités comme les scieries, les hachoirs à tabac, ceux qui servaient à scier et polir la pierre…

Aujourd’hui, c’est un moulin à huile qui nous intéresse

Et ces moulins à huile s’appellent des tordoirs (ou stwerdu) et c’est cette activité qui a séduit Laurent. Pour notre homme, on peut dire que c’est une reconversion car, au départ, il est agronome et spécialisé en arachnologie. Comme il aime également l’histoire de sa région, il a décidé de se tourner vers des produits de sa région en commençant par le colza des fermes avoisinantes.

Comment cela se passe-t-il ?

. © L'Huilerie du Stwerdu Tout passe par la pression à froid qui génère une pression sur la presse qui entraîne l’écoulement naturel de l’huile. Ce type d’huile est considérée comme un produit de qualité et naturel, notamment si on la compare aux huiles extraites par des techniques utilisant la haute température et/ou des solvants. La pression à froid présente cependant un " défaut "… Son rendement en huile est plus faible, et donc l’huile plus coûteuse mais le produit est incomparable !

Laurent ne s’est pas limité au colza

. © L'Huilerie du Stwerdu Après le colza, et puisque ses amis et clients lui demandaient que faire de leurs noix, il s’est lancé dans la confection de l’huile de noix. Fini le gâchis des noix qu’on laissait au sol faute de pouvoir les utiliser. Petit " plus ", avec les noix rien ne se perd : vous apportez 5 kilos de cerneaux de noix et vous repartez avec 2.5 litres d’huile et 2.5 kilos de farine de noix qui vous servira à confectionner de succulents gâteaux, pains, tartes…

Une huile est souvent fragile mais qui se conserve bien grâce aux méthodes de Laurent

Les huiles que l’on trouve généralement dans le commerce sont plus fragiles car elles sont extraites à chaud mais pour ce qui est de celles de l’Huilerie du Stwerdu, la conservation est longue grâce à la pression à froid pour autant que vous la gardiez à l’abri de la lumière et de la chaleur. Cette huile possède un goût puissant et est riche en anti-oxydants, oméga 3 et vitamine E. Elle est donc excellente au goût et pour votre santé.

D’autres idées d’huiles artisanales ?

. © L'Huilerie du Stwerdu Avec l’augmentation des vignobles chez nous, Laurent s’est dit qu’il pourrait bien faire quelque chose avec les pépins. C’est ainsi qu’est née la première huile de pépin de raisin made in "chez nous". Les pépins proviennent du Domaine de Lowas à Grez- Doiceau et ont été pressés mécaniquement au Moulin du Stwerdu. L’huile obtenue à un goût fruité qui se prolonge par une agréable, et persistante, odeur de vin dans l’atelier. Si pour l’année prochaine vous connaissez un vigneron désireux de revaloriser ses "déchets", Laurent vous attend. Pour vous donner un ordre de grandeur : 1000 k° de pépins donnent 100l d’huile ! Comme le résidu qui est riche en anti-oxydants, Laurent pense également à une valorisation…

Où peut-on trouver ces belles huiles ?

Où peut-on trouver ces belles huiles ? © Westend61 Principalement sur place, vous passez un petit coup de fil à l’Huilerie du Stwerdu qui vous indiquera où en trouver près de chez vous. N’hésitez pas à tester ces huiles de prestige qui vont vous changer une salade et vous ouvrir d’autres perspectives en cuisine tout en étant excellentes pour la santé. Huilerie du Stwerdu Rue de l’Eglise 23 (pour le moulin) et 13 pour l’huilerie à Fallais Laurent Van Asselt : 019 69 90 08