Est-ce possible de vivre le zéro déchet avec son animal de compagnie ? C’est la question que nous nous posons aujourd’hui et nous allons voir que ce n’est pas si compliqué que ça si on applique les quelques conseils suivants :

1. La nourriture

​​​​​​​​​​​​​​Le mieux serait d’oublier la nourriture industrielle achetée en grande surface au profit de petits plats préparés, équilibrés et zéro déchet pour son chat ou son chien. Mais comme c’est difficilement réalisable, optons pour l’achat d’une nourriture saine, de qualité et peu emballée.

Comme on le sait tous, le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. Dans cette optique, on va opter pour des croquettes vendues en vrac, sans déchet d’emballage. On peut en trouver en région liégeoise au moulin Renard à Soumagne et au moulin de Bolland à Seraing. Une autre solution pour diminuer son impact environnemental est de choisir des croquettes emballées dans un emballage compostable, comme du papier - carton qui peut être placé dans son compost ou dans son conteneur pour déchets organiques ( ex : la marque Edgard et Cooper chez Tom and Co).

2. La litière

La litière de copeaux de bois est une solution écologique et bon marché. L’avantage est que cette litière peut être mise directement dans son compost à condition que celui-ci soit uniquement utilisé pour les plantes et non le potager. En effet, les excréments d’animaux peuvent contenir des germes pathogènes qui ne sont pas sain pour le potager et donc pour nous également.

Il existe également des litières écologiques à base de granulés de bois (identiques aux pellets) vendues notamment chez Colruyt. Il s’agit de la marque belge Love Cat. Très absorbante et non toxique, cette litière est fabriquée à partir de bois de pin, de sapin ou de peuplier. Si vous n’avez pas de compost, les litières écologiques peuvent être placées dans le conteneur vert pour les déchets organiques.



3. D’autres petits déchets ?

Les poils de notre chat ou de notre chien sont aussi des déchets qu’il faut éliminer. Placez-les tout simplement dans votre compost ou dans votre conteneur pour déchets organiques.

En balade avec votre chien, vous devrez dans tous les cas ramasser sa petite commission pour éviter une amende qui peut aller jusqu’à 175 € en région liégeoise. Plutôt que d’utiliser un sac en plastique non recyclable que vous devrez jeter dans votre poubelle tout venant, utilisez un sac 100% compostable qui pourra être jeté dans votre poubelle pour déchets organiques.



4. Un autre conseil zéro déchet pour mon animal de compagnie ?

Plutôt que d’acheter des jouets ou accessoires dans le commerce, pensez à les fabriquer vous- même à partir de matériaux de récup : un pompon en laine pour le chaton ou un arbre à chats en palette feront très bien l’affaire pour votre animal de compagnie. ​​​​​​​

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur INTRADEL