Vivre ici : une émission spéciale Voo Rire !

La 9e édition du Festival Voo Rire débute le 15 octobre. Ce festival propose 35 spectacles présentés dans 14 salles principalement dans le centre-ville. Quelques humoristes ont pris place dans le studio de Vivacité. On va vous donner quelques bons plans pour vivre au mieux ce festival !

Le premier bon plan, c’est le "Pack Découverte" ! Ce pack vous offre la possibilité de voir 3 spectacles de grandes qualités pour seulement 20 euros !

Un festival éclectique !

Grâce à la diversité du festival, tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des spectacles musicaux, des comédies, ainsi que des spectacles pour les enfants par exemple.

Les Frères Taloche insistent, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour réserver. Certains spectacles affichent déjà complet donc dépêchez-vous si vous souhaitez en voir un (ou plus).

Parmi les Liégeois, vous retrouvez, par exemple, Freddy Tougaux, Bruno Coppens, Kody, Manon Lepomme, Marianne James, Marc Fraize, etc.

Deux coups de cœur

Parmi les coups de cœur, on note le spectacle "Issue de secours". Il est interprété par deux jeunes français. Si vous voulez rire de bon cœur, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Ensuite, on note également le spectacle de Marc Fraize ! Ce personnage unique fait vivre son spectacle sous forme d’énigme. Il se livre au public en toute naïveté et qui, au fil des rires, dévoile un univers ultrasensible où s’entremêlent les non-dits, la famille, le doute et la cruauté du quotidien.

Manon Lepomme joue sur ses terres

Cette année, c’est l’occasion d’applaudir Manon Lepomme qui joue, pour la première fois au Forum. Elle s’est déjà produite en France, en Suisse ainsi qu’en Belgique mais jamais à Liège. "Non je n’irai pas chez le Psy" est un spectacle humoristique. Au lieu d’aller chez le psy, la Liégeoise préfère raconter tous ses problèmes sur scènes, en compagnie de son ennemi juré, un merveilleux ! Même l’Alzheimer de ses grands-parents, elle parvient à nous en faire rire. Rendez-vous au forum le samedi 19 octobre à 20 heures.

Cette année, c’est aussi l’occasion de fêter les 40 ans de scène de Pierre Theunis au théâtre du Trianon ainsi que les 10 ans de scène de Kody entouré, entre-autre, de ses comparses du Grand Cactus.

Toute la programmation du Festival est à découvrir sur le site : http://www.voorire.be/