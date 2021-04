Visites guidées, selfies et vélo, voici les news positives de Liège Together !

Les jours peuvent être un peu plus moroses en cette période mais il est important pour nous de continuer à mettre en avant l’actualité positive Liégeoise. Et des nouvelles positives, il y en a !

. © Liège Together

Souhaitons un joyeux anniversaire à Pro Vélo qui fête ses 10 ans de collaboration avec la Ville de Liège autour du programme " Vélocité " et bientôt ses 20 ans de présence en région liégeoise avec l’objectif de faciliter et de soutenir la pratique du vélo. L’ASBL a depuis 10 ans investit les locaux de la gare des Guillemins, facilitant une mobilité combinée entre le train et le vélo pour les usagers. Et les Liégeois se sont mis aux roues puisque le nombre de locations a doublé en 10 ans (passant de 332 à 661 vélos loués).

A l’occasion cet anniversaire, diverses actions sont lancées comme la location gratuite d’un vélo classique (dans la limite des stocks disponibles) et des concours Facebook avec de chouettes lots à remporter.