Visite de la galerie "Art n Pepper" avec Marie Honnay

Marie Honnay revient dans "Vivre Ici" avec le GAEL de septembre : un numéro spécial mode où il est aussi question de mode belge et de bons plans liégeois.

"Dans ce numéro, Je vous parle en effet des ceintures du Liégeois Michael de Zanet et des boucles d’oreille d’Emmanuelle Deliège… Deux accessoires coups de cœur à découvrir dans les pages liégeoises du magazine. Mais ce mardi, je vais surtout vous parler d’une chouette expo à voir absolument en cette fin d’été…" confie Marie.

"Je me suis invitée dans le jardin de la galerie Art n Pepper (puisque c’est d’elle qu’il s’agit), le temps d’un petit shooting photo, à voir dès ce mardi sur le site de GAEL et de Vivacité. L’occasion pour moi de vous présenter trois sculptures coup de cœur repérées dans le jardin de cette galerie spadoise que certains auditeurs connaissent peut-être, mais aussi d’épingler quelques-uns de mes créateurs favoris du moment".

Ce jardin, c’est le projet d’Audrey Plunus, créatrice d’une maison galerie cachée dans la campagne spadoise et dans laquelle elle organise des expos toute l’année. En été, des sculptures habillent son jardin qui se visite sur rendez-vous. Quant à sa maison proprement dite, elle abrite le reste des très très nombreux coups de cœur artistiques d’Audrey.

Parmi les dizaines de sculptures à découvrir cet été, il y a notamment les étonnantes compositions florales en céramique de l’artiste Frédérique Fleury. D’étranges totems colorés.

"J’ai aussi beaucoup aimé les sculptures oiseaux d’Isabelle Thiltges, une artiste belge autodidacte qui travaille la terre depuis plus de 20 ans. Ses œuvres aériennes et poétiques contrastent avec mon troisième coup de cœur : une œuvre en acier corten de François Canart, aussi impressionnante que romantique et ludique… A voir absolument."

Ces œuvres sont à découvrir dans le cadre d’Art Frais, une expo à voir dans le jardin de la galerie spadoise Art n Pepper jusqu’à la fin du mois de septembre, mais aussi sur le site de GAEL dans une petite mise en scène mode qui permet de donner aux lectrices et auditrices quelques idées mode pour aborder la rentrée en beauté. Vous y découvrirez, pèle même, un joli cardi-veste (mix entre un pull et une veste, donc) Ariane Lespire, un top coloré Antilope Lab, une pochette Kokko Bags ou encore une robe La Croisette.