Verlaine: l'odeur du biscuit sorti du four, c'est possible grâce à la Biscuiterie Antoine

L’odeur chaude des biscuits et gâteaux maison vous fait saliver mais vous n’avez pas le temps ou l’envie de préparer une pâte à biscuits ? Pas de problème, la Biscuiterie Antoine la produit pour vous et vous n’avez plus qu’à confectionner les biscuits et les mettre au four !

Une idée sympa…

Depuis plus de vingt ans, la Biscuiterie Antoine (entreprise familiale) nous régale avec ses biscuits, spéculoos, cakes… Et depuis peu elle commercialise aussi ses pâtes à biscuits prêtes à cuire. C’est une nouvelle étape en réponse tant à une demande croissante dans le secteur Horeca & Boulangerie que pour chacune et chacun d’entre-nous. Il faut avouer qu’avec cette pandémie nous avons souvent repris goût à la cuisine maison…



Ce sont donc des pâtes prêtes à l’emploi que nous pouvons acheter ?

Effectivement, aujourd’hui vous avez le choix entre acheter les biscuits prêts à être consommés ou vous tourner vers les pâtes crues que vous mettez en forme suivant votre créativité et que vous mettez au four.



La Biscuiterie Antoine plaît assurément

Il n’y a pas de secret : Des recettes simples, des matières premières de grande qualité et locales, des recettes qui ont fait leurs preuves. Ici pas d’améliorants, de conservateurs, de colorants, d’arômes artificiels ou tout autre produit : rien que de la bonne farine, du sucre de chez nous, du vrai beurre… Et le savoir-faire !



Des produits authentiques et des odeurs de notre enfance

Exactement car ce que la famille Antoine nous propose ce sont des biscuits régressifs à souhait et entre les rochers à la noix de coco, les spéculoos aux amandes, les cookies en plusieurs versions et les petits cakes… Le choix est cornélien et surtout gourmand !



Que puis-je trouver comme biscuits ?

Le choix est vaste car entre les cookies, les rochers, les spéculoos, les cakes, les financiers… Vous n’avez que l’embarras du choix ! Pour ce qui est des pots de pâtes prêtes à cuire, vous avez le choix entre 4 sortes de cookies différents et 1 spéculoos. D’autres pâtes suivront comme les rochers…



Une fois que j’ai mon pot, comment dois-je procéder ?

Rien de plus simple : confectionnez de petites boules à la main ou tout autre forme et enfournez-les pendant 15 minutes. Résultat : de bons cookies tout chauds prêts à être dégustés. Marc Antoine, le fondateur de la biscuiterie me confiait que certaines personnes confectionnent un grand biscuit avec toute la pâte du pot et le découpe ensuite comme une tarte.



Quelques questions pratiques sur le prix, la durée de conservation…

Tant qu’ils sont fermés, les pots se conservent 40 jours et tout cela sans additif ! Pour ce qui est des prix, si je prends l’exemple des cookies vous pouvez en acheter 6 pour 5€ tandis que vous en aurez 15 pour 10€. Pour les pâtes prêtes à cuire, le pot de 550g vous permet de confectionner une douzaine de biscuits pour 6€. Une activité idéale pour un mercredi après-midi avec vos petits loups.



Et enfin, où retrouver la Biscuiterie Antoine ?

L’adresse la plus connue est certainement celle de leur stand permanent dans la galerie du Cora de Liège, sinon vous trouvez les adresses les plus proches de chez vous sur leur page Fb : Biscuiterie Antoine. Les pâtes prêtes à l’emploi se retrouvent dans de nombreuses grandes surfaces.

Biscuiterie Antoine

Chemin de l'Yerne 4, 4537 Verlaine

Téléphone : 04 222 17 42

Page Fb : Biscuiterie Antoine

http://www.biscuiterieantoine.com/