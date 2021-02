Utiliser les bienfaits de la nature

Martine a toujours été attirée, fascinée par le pouvoir des plantes. Depuis déjà de nombreuses années, elle compose des crèmes et des pommades pour sa famille ou ses amis. C’est une conférence qu’elle suit en 2017 qui fait " déclic " chez elle et lui donne envie d’en faire un métier à part entière.

Trois ans plus tard, le 2 octobre dernier, elle ouvre sa boutique en Neuvice sous le nom " Martine Van ".

Un acte courageux, en pleine crise sanitaire. Et ce n’est pas le fait du hasard. " J’ai toujours été très attirée par les produits naturels, raison pour laquelle j’ai affiné mes connaissances par une formation en naturopathie. Je suis persuadée que nous devrions, toutes et tous, nous soigner avec des plantes et utiliser au quotidien ce que nous donne la nature " dit-elle.

C’est ainsi qu’elle fabrique depuis des années son propre sirop de thym et compte aujourd’hui quelque 140 références dans son catalogue ! Crème, pommades, brumes d’oreiller, soins pour hommes et femmes et baumes, notamment du soucis, à base de calendula, qu’elle cultive – avec le thym – dans son jardin. Tous sans exception sont des produits bio, vegan et naturels pour aider à soigner l’eczéma, l’acné, la couperose, les peaux jeunes et matures ou encore les soins corporels quotidiens comme le gel douche et le shampooing.

" Pour moi, l’ouverture de cette boutique signifie le retour à la vie saine, c’est le principe basique de la bonne santé avec des produits naturels ".