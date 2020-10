Urbn'Bee : une web-app performante et ludique pour vous aider à créer votre potager

On vous présentait aujourd’hui Urbn’Bee, un projet d’agriculture urbaine qui avait remporté le ClimathonLiège l’an dernier.

Après un véritable #switch, Pauline, Emma et Jeanne lancent une web-app performante et ludique pour vous aider dans la création et la gestion de vos potagers.

Suite à 50 heures de travail et de réflexions afin de proposer des solutions innovantes en réponse aux défis environnementaux propres au territoire Liégeois, les " étudiantes ont eu l’honneur d’être lauréates du challenge Agriculture Urbaine.



Incubées au VentureLab et coachées par Michel Horn, elles ont porté leur projet en tant que semi-finalistes au Climathon Global Awards ayant lieu lors du Sommet ChangeNow à Paris fin janvier, réunissant les acteurs et les enthousiastes internationaux voulant bousculer et façonner le monde de demain !

Aujourd’hui, Pauline, Emma et Jeanne continuent à faire pousser le projet, jour après jour.



Le projet Urbn’Bee

Suivi personnalisé

La plateforme vous accompagne personnellement dans la planification, la création et l’entretien de votre propre culture. Sélectionnez les fruits, légumes ou aromates que vous souhaitez cultiver et recevez en temps réel toutes les informations et conseils sur mesure dont vous avez besoin !



Communauté

Vous pouvez échanger quand vous le souhaiter avec les autres utilisateurs et progressez ensemble !



Une application faite pour tous

Pas besoin d’être un expert, laissez-vous guider par l’app pour prendre soin de vos cultures, saison après saison ! De plus, vos petits gestes comptent ! Implémentez des actions qui encouragent la biodiversité et gagnez des points



Un e-shop disponible

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre potager une réussite, certifié responsable !



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : Urbn’Bee