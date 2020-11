Une Start-Up liégeoise vient en aide aux hopitaux

Bonne nouvelle pour le monde médical, une start-up liégeoise vient de mettre au point un appareil qui permet de décontaminer les appareils médicaux bien plus rapidement que les autres systèmes déjà utilisés.

Il permet entre autres de décontaminer les nombreux respirateurs utilisés pour les patients qui sont en soins intensifs.

Cette rapidité d’utilisation permet au personnel soignant d’avoir plus de temps pour d’autres tâches ; ce qui est le bienvenu en cette période de surcharge due à la pandémie du coronavirus.

Le CHU de Liège installait justement la semaine dernière un de ces appareils et a permis d’aider le personnel soignant sur place.

Ce dispositif a été conçu par la start-up liégeoise UVMastercare.

Le principe est le suivant : l’appareil est composé de deux lampes mobiles placées de part et d’autre des appareils à décontaminer. Les rayons ultraviolets émis sont en fait très courts et donc plus puissants ce qui permet de détruire en quelques minutes, 99,99% des virus, bactéries et autres champignons.

On peut parler d’une véritable révolution pour les hôpitaux car la désinfection se faisait essentiellement à la main avant l’arrivée du concept d’UVMastercare.

Dès à présent, le CHU du Sart Tilman peut décontaminer plusieurs machines à la fois et à une vitesse record grâce à ce nouvel appareil.

Et autre bonne nouvelle, d’autres hôpitaux vont pouvoir en bénéficier à commencer par celui du Bois de l’Abbaye, qui a passé commande. Un autre prototype est à l’étude pour décontaminer les ambulances.

La jeune start-up enregistre aussi déjà des commandes en Irlande, au Danemark, en France ou encore au Luxembourg.

De quoi leur assurer un bel avenir alors qu’elle a été lancée il y a un peu plus d’un mois seulement.