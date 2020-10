Une Start-up liégeoise lance une application qui allie le jeu à la mobilité douce

Connect2Move est une jeune entreprise Liégeoise qui vise à aider mettre en avant la mobilité douce.

Convaincu de la nécessité de modifier nos habitudes de déplacements, son fondateur Mathieu Jaspard, passe à l’action et lance ce projet d’entreprise en 2015. Elle compte aujourd'hui 5 employés et est basée dans le centre de Liège.

L’idée initiale était de développer LA solution idéale pour le covoiturage quotidien. Challengée lors de la formation From Research to Business (formation organisée par le VentureLab et l’Interfaces Entreprise ULiège) et consolidée au sein de l’incubateur VentureLab, l’idée évolue ensuite vers la création de la startup Connect2Move, un service pointu de géolocalisation dédié aux entreprises actives dans les mobilités innovantes.

La start-up a notamment contribué aux développements des applications Skipr, Hytchers et BrusselsTransit. Basée à Liège,



Une nouveauté 2020

Cette année, la jeune entreprise décide de lancer son application "Mobility Game" : Un jeu qui associe la technologie au service de la mobilité durable !

Depuis quelques jours, les 10 000 agents du Service Public de Wallonie sont invités à laisser leur voiture au garage et à se déplacer autrement grâce au Mobility Game. Actuellement proposée aux entreprises, Connect2Move ambitionne de déployer une version grand public.



Comment ça marche ?

Le Mobility Game est un concept de jeu en équipe qui, durant 1 à 2 semaines, incite vos collaborateurs à bouger autrement qu’en voiture individuelle.

C’est une action prête à l’emploi exploitable directement au sein de votre organisation.

Grâce à la combinaison du digital et de la gamification, Mobility Game assure le succès de l’action par une participation élevée de vos collaborateurs.

En pratique, le Mobility Game est encadré par un service et une plateforme digitale qui se compose de 3 éléments : une application mobile, un site web d’administration et un reporting des résultats.

Intéressé.e.s ? N'hésitez pas à vous rendre sur leur site