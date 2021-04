Une première au cœur de Verviers, un parc de street workout

Avec cet air printanier, les parcs de street workout ont la cote ! La ville de Verviers disposera bientôt de son propre parc sportif. Ce projet a été déposé sur la table il y a 3 ans par l’équipe de Barz Addict. Et ça y est ! Quelques années plus tard, le budget a été débloqué.

Barz Addict, c’est une équipe comptant une vingtaine de sportifs. Evidemment, ce n’était pas le cas au lancement du collectif. Il y a 7 ans, le noyau principal regroupait 4 personnes dont Adrien Horward. Les entraînements se faisaient dans les jardins de l’un ou de l’autre. Très vite, ils se sont lancés le défi de créer leur propre parc de street workout à Jalhay.

Suite au succès et surtout la demande des utilisateurs, Barz Addict s’est renseigné auprès de la ville de Verviers pour en ouvrir un second. Et ça y est, c’est officiel ! Les travaux de ce parc commencent aujourd’hui à la plaine Marie-Louise.