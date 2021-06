Une plateforme liégeoise pour contrer les voleurs félicitée par des stars US

Par ailleurs, il vous est aussi possible de protéger un bien que vous venez d’acquérir en plaçant photos et données importantes sur votre compte, ajoute le concepteur. Un système qui semble d’ailleurs plutôt bien fonctionner.

La plateforme permet ainsi à tout un chacun de déclarer au plus vite des objets volés : "Ce sont souvent des voitures ou des vélos sur la région, mais ça peut aussi être des animaux, par exemple. On peut parfois les retrouver lorsque l’info est déposée assez vite".

Destiné à centraliser des objets volés sur un même site pour empêcher leur revente ou leur utilisation, le site onmavole.be conçu par le Liégeois Michaël Beneux fait l’objet d’un véritable carton. "C’est une idée simple qui aide beaucoup de monde visiblement. Le site leur permet de divulguer ce genre d’informations le plus rapidement possible et à plus de gens", explique-t-il.

Lancée il y a quelques mois, la plateforme "onmavole.be" prend son envol et a même reçu le soutien de quelques personnalités venant tout droit de l’autre côté de l’Atlantique. Michaël Beneux, son concepteur, se félicite de ce joli succès.

Soyez plus rapide que le voleur en diffusant vos objets volés sur onmavole.be. © onmavole.be

Avec plus de 40.000 vues sur le site en moins de trois mois, onmavole.be espère bien s’ancrer en Belgique, mais ne compte pas s’arrêter là puisque les Etats-Unis, la France, ou encore le Japon sont aussi venus visiter le site pour sa simplicité, sa rapidité, mais aussi pour son efficacité.

Pour pouvoir se développer à l’international, Michaël Beneux confie plancher sur une application pour smartphone. Entre-temps, le Liégeois a pu bénéficier de plusieurs soutiens comme le DJ belge Daddy K, Victoria Silvstedt, qui officiait il y a quelques années aux côtés de Christophe Dechavanne, mais aussi de personnalités US comme Priscilla Presley, Snoop Dogg ou encore Dolph Lundgren.

"Cela vient d’une simple demande que j’ai faite il y a quelques semaines maintenant via un site américain spécialisé. Venant de Liège, je n’aurais jamais imaginé pouvoir entrer en contact avec Priscilla Presley ! C’était quand même la seule et unique femme d’Elvis Presley. Elle nous a fait un message sympa et franchement, je la remercie encore", raconte Michaël.

Afin de répondre au plus vite à la demande, le site se déclinera prochainement en anglais et en néerlandais. Dans le futur, le concepteur du site espère aussi pouvoir développer son site en turc, italien ou encore marocain. D’ici là, la plateforme qui aspire à "aller plus vite que les voleurs" semble avoir déjà pu aider de nombreuses victimes de vol.