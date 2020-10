Une plateforme de plats à emporter cartonne à Huy

Vous ne savez pas quoi manger cette semaine ? Vous avez envie d’aider le secteur de l’horeca ?

Alors la plateforme hutoise de livraison de repas à domicile " Huy au plaisir "est la solution qu’il vous faut !

Et apparemment, plusieurs l’ont déjà compris car celle-ci connaît un grand succès pour la seconde fois suite à la fermeture des établissements Horeca. Elle avait en effet déjà eu énormément de succès lors du premier confinement avec pas moins de 1000 repas livrés.

Cette idée a été lancée au tout début du premier confinement par Tanguy Saenave, un jeune Hutois de 22 ans, étudiant en Sales Managment à HEC.

Le but était évidemment d’aider les restaurateurs du coin via cette plateforme qui vous permet de consulter les cartes de plusieurs restaurants de la région et de vous faire livrer votre repas à domicile.



Une fois la commande faite, le restaurateur s’occupe du reste ! C’est-à-dire de la livraison et du paiement (qui se fait au moment de la livraison).

Même si ce projet a été créé en pleine période de crise, Tanguy a bien l’intention de garder son projet pour le faire perdurer dans le temps. Il manquait apparemment ce genre de service à Huy. C’est donc chose faite !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme "Huy au plaisir".