Une plateforme de E-shop gratuite pour venir en aide aux commerçants pendant le confinement

Les initiatives de solidarité en cette période de crise ne cessent d’arriver de part et d’autre de notre province Liégeoise.

Parmi les dernières sur le feu, on retrouve une plateforme de E-shop gratuite mise à disposition pour tous les commerces estimés "non essentiels" qui désiraient une vitrine en cette période de fêtes de fin d’année.



Cette action est menée par le collectif créatif DAC (dac-collectif.be) en collaboration avec l’agence whitecube (whitecube.be) qui a développé kabas.io qui servira de plateforme E-commerce.



Elle a été créée afin de venir en aide aux commerces indépendants et d’éviter que tout le monde ne se rue (à nouveau) sur les plateformes comme Amazon. Du coup, ils proposent aux commerçant.e.s de leur mettre en place un site E-commerce gratuitement pendant toute la durée du second confinement.

En pratique :

◾️ Ils vous proposent un thème basique (=design du site), identique pour chacun d’entre vous avec une plateforme déjà configurée.

◾️ Ils vous donneront également un cours rapide pour gérer votre e-commerce et vous accompagneront pour le lancement de celui-ci.



Intéressé.e.s ? Vous pouvez contacter Fabrice sans plus tarder via info@hypervision.io !



Pour les acheteurs, la plateforme est déjà en ligne via ce lien.