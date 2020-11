Une liégeoise vous propose des ateliers maquillage en ligne pour les fêtes de fin d'année

Ce mardi, notre Mme Mode, Marie Honnay a décidé de nous mettre un maximum de paillettes dans les yeux puisque le numéro de GAEL qui sort demain est déjà le numéro de fêtes.

Dans ce numéro de GAEL du mois de décembre, vous y retrouverez donc des idées cadeaux pour les fêtes.

Mais, évidemment, dans ce contexte un peu particulier, toute la rédaction du magazine a fait en sorte de vous donner un maximum d’astuces pour miser sur des cadeaux éthiques, solidaires et locaux.

Et, comme dans chaque numéro, vous y retrouverez évidemment des idées déco, cuisine et beauté.

Et cela tombe bien puisque ce mardi, Marie a décidé de vous donner un joli plan liégeois qui risque fortement de vous plaire. Oui, car on s’en doute, pour l’instant, avec les fermetures des boutiques et des instituts, les fans de beauté sont un peu en manque de glamour.

Si c’est votre cas, sachez que la make-up artiste liégeoise Christelle Dujardin a développé un concept sympa, convivial et totalement en phase avec la distanciation sociale en vigueur actuellement.

Si vous ne la connaissez pas encore, Maire précise que Christelle n’a rien d’une nouvelle venue dans l’univers du maquillage puisqu’elle a créé sa make-up school il y a 10 ans tout juste.

Hors confinement, Christelle a développé une série de cours et d’ateliers thématiques qu’elle propose en version solo ou à des petits groupes de copines. Pour continuer à prodiguer ses précieux conseils, elle a transposé son concept en version digitale.



Parmi les différents cours proposés par Christelle, Marie a choisi celui qui porte sur le maquillage de jour. Un cours d’une heure qui permet d’apprendre les gestes simples pour se créer un joli teint. Tout ça par écran interposé.



Alors, concrètement, ça marche comment ?

Et bien très simplement. Christelle vous propose un rendez-vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c’est de préparer votre trousse de maquillage habituelle.

Car l’idée de cet atelier, ce n’est pas de vous obliger à faire de grosses dépenses en termes de matos. Christelle tient compte de vos habitudes et des produits dont vous dispensez.

Pendant la première partie du cours, Christelle vous explique, avec des gestes simples, comment appliquer votre anticerne, comment ombrer certaines parties du visage ou dessiner votre regard.

Christelle avance étape par étape, histoire que vous puissiez suivre tout le processus. Puis, c’est à vous de reproduire ses gestes sur votre propre visage.

Si, comme Marie, vous êtes une sous-douée du maquillage, vous ne vous sentirez pas perdue puisque ce cours vous apprend comment vous maquiller en 10 minutes. Les plus fortiches peuvent évidemment opter pour l’un des deux autres modèles, voire les trois. Ce qui lui a plu dans son approche, c’est le côté très pratique et accessible du cours. Christelle vous explique par exemple comment préparer votre peau au maquillage, une étape encore plus importante depuis qu’on passe notre vie derrière un masque. Et si elle vous conseille d’investir dans l’un ou l’autre produit, elle fait en sorte de vous proposer des marques accessibles, quel que soit votre budget.

Une jolie idée tout à fait sécurisée – donc rassurante – à s’offrir ou à offrir si vous avez envie de gâter une copine qui s’ennuie ferme pendant ce semi-confinement.

Infos et réservations : vous pouvez retrouver toutes les infos sur son site : christelledujardin.be, une adresse que vous retrouverez sur la page Instagram de GAEL