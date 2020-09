Une initiative solidaire et musicale pour ses 60 ans

Chaque jour Pascal Michel met un.e liégeois.e à l’honneur. Ce lundi, c'est Eddy Gijsens. Directeur du centre culturel d'Amay, il fête aujourd'hui ses 60 ans de manière très originale.

60 ans c’est une étape importante de la vie qu’il faut célébrer. Vu la crise sanitaire, il n’était pas possible pour lui d’organiser une grande fête. Etant donné qu'Eddy est également impliqué dans la radio Amaytoise AFM Radio, il a eu l’idée de créer un anniversaire solidaire. "Je me suis dit que ça serait intéressant de joindre l’utile à l’agréable. La situation financière de la radio est toujours délicate. J’ai imaginé l'idée de programmer et animer une émission cette après-midi entre 14h et 20h. Je propose une liste de 60 chansons que j’aime et les gens peuvent les acheter à partir de 5€. Celles qui ne sont pas achetées, je les prends à ma charge au prix coûtant " confie Eddy.

Un soutien important

Une belle façon de soutenir une radio locale et associative. Il y en a des dizaines dans notre Province. Elles permettent souvent de mettre le pied à l’étrier à certains jeunes animateurs qui souhaitent en faire leur métier. C’est souvent une première étape importante. Mais les radios associatives ont également un rôle social. "Avant tout ça crée du lien. Ce sont des équipes de bénévoles pour qui c’est une passion. Et surtout la passion du partage de la musique. AFM Radio a été créée en 1981 et émettait à partir d'un grenier. Elle fait partie des premières radios pirates. Le centre culturel d’Amay a toujours été partie prenante du projet".

Pour soutenir l’initiative d’Eddy le plus simple est d’aller sur le site d’AFM Radio ou sur leur page Facebook. Vous y trouverez la liste des 60 chansons. On peut citer Nino Ferrer, Alain Bashung, Radiohead, Bj Scott, Antoine Hénaut… Bref c’est un mélange éclectique.

Infos: http://www.afm-radioamay.be/