Une experte de l'émission "Affaire Conclue" estime vos objets d'art à Liège ce mardi !

Si vous êtes un fan incontournable de l’émission "Affaire Conclue" ou un brocanteur dans l’âme, voici une bonne nouvelle : Enora Alix, commissaire-Priseur et experte dans l’émission "Affaire Conclue" est dans notre cité Ardente ce mardi 20 octobre à l’occasion d’une estimation gratuite de vos objets d’art !

Commissaire-priseur et expert à Affaire Conclue depuis plus de trois mois maintenant, on peut la voir régulièrement à la télévision mais cette journée sera l’occasion pour toutes les personnes qui le souhaitent de la rencontrer et de faire estimer tout objet d’art ou de collection.

Toutes mes estimations sont gratuites et confidentielles. Il suffit de prendre rendez-vous.

Bijoux, montres, argenterie, pièces, dessins, tableaux, mobilier, art d’Asie, Art Déco, Art nouveau, sculptures, céramiques, livres, timbres-poste, photographies, vins, jouets… Pourront être expertisés.

Pourquoi vendre aux enchères ?

Parce que l’estimation que le Commissaire-Priseur vous indique correspond à celle du marché et que comme vous êtes assuré de ne pas vendre au-dessous (prix de réserve) et que la vente aux enchères créée une compétition entre différents acheteurs, vous avez par contre la possibilité de vendre au-dessus du prix de marché.

C’est le meilleur moyen pour vendre le plus cher possible un objet d’art.



Y a-t-il un trésor dans votre grenier ?

Peut-être ! Nous connaissons rarement la valeur des objets que nous avons.

Il est facile dans ce domaine de se tromper mais en rencontrant Maitre Alix, il est facile aussi de se renseigner.

Renseignements et RDV :

Mélissa LAFONT 02/218 00 18 ou melissa@millon-belgique.com

20 octobre, Galerie Nadja Vilenne, Rue du Commandant Marchand 5, 4000 Liège

Elle sera également présente ce 21 octobre, au Passage Wellington 1410 à Waterloo