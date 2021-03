Une entreprise d’événementiel se réinvente en proposant des balades gourmandes en segway

Comme vous le savez, bien des secteurs sont à l’arrêt depuis plus d’un an maintenant à cause de la crise sanitaire que nous vivons. C’est le cas notamment de l’événementiel.



En attendant de pouvoir reprendre leurs activités, de nombreuses entreprises ont dû se reconvertir afin de s’en sortir financièrement. C’est ce qu’à fait l’entreprise Electrovox Events S.A qui s’est réinventée en proposant des balades gourmandes en segway via leur nouvelle société : Segride.