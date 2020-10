Une box raclette débarque en province de liège !

Si l’arrivée des saisons d’automne et d’hiver peut être synonyme de morosité, elles ont tout de même de bons côtés.

Et on ne parle pas ici que des films de Noël ou des soirées cocoon dans le divan le dimanche.

On veut bien entendu parler des célèbres raclettes et fondues qui font aussi leur grand retour et qui connaissent toujours un grand succès.



Et si vous êtes justement des grands fans de raclette, deux Wanzois ont lancé un concept hyper sympa et original : La box raclette artisanale "La tête de Meule" que vous pouvez commander et consommer directement.

Cette boxe est déjà sur le marché depuis une dizaine de jours et vous pourrez en profiter jusqu’à la fin de l’hiver.

Derrière cette idée de génie se cache Romain Gimenne (27) et Kévin Storelli (27), deux jeunes entrepreneurs qui ont dû trouver une alternative à leurs activités qui subissent comme beaucoup d’autres la crise actuelle.



Une box complète et gourmande

La box comprend un appareil à raclette en location et un quart ou une demi-meule (3kg) tout cela pour un prix allant de 45 euros à 55 euros, hors vin et charcuteries. Petit plus, la charcuterie est fournie par la boucherie Letroye à Moha et les vins viennent de la vinothèque de Wanze. Le fromage, lui, est typiquement savoyard.

Et deuxième petit plus, si vous habitez dans un rayon de 20km autour de Wanze, la livraison est gratuite.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook " La Tête de Meule ". Réservations souhaitées 48h à l’avance via le 0472/28.74.08.