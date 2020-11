Une boîte gourmande vendue au profit d'associations aidant les personnes dans le besoin

Vous le savez nous aimons mettre en avant les chouettes initiatives de notre région et c’est encore mieux si ces initiatives sont solidaires.

C’est le cas de "La Route Gourmande", une asbl qui vise à récolter des fonds pour les associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin.

Derrière cette asbl se cache Marie Adam, une pâtissière qui a eu l’idée de vendre des boîtes de pâtisseries afin de récolter de l’argent pour des associations.



Donc en achetant une boîte pleine de gourmandises à 10€, non seulement vous vous faites plaisir mais en plus, vous faites plaisir aux personnes qui en ont le plus besoin.



Cette asbl n’a pas de boutique physique, il ne s’agit donc pas d’une pâtisserie traditionnelle. Il s’agit ici d’un atelier qui reçoit uniquement des commandes par internet.

Le principe est donc simple : vous allez sur la page Facebook, vous commandez votre boxe et vous êtes soit livré à domicile si vous faites votre commande à temps, sinon le dépôt se fait à Roclenge sur Geer les samedi et dimanche.



Si vous désirez acheter une délicieuse boxe remplie de délicieuses pâtisseries, rendez-vous sur leur page Facebook "La Route Gourmande".