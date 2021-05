Une balade sur les rails en draisine à Moha à l’occasion de la fête de la Neuvaine

Vous cherchez une activité originale qui sort du lot ? Le château de Moha organise une activité sympa à faire en famille et qui aura lieu les 9, 13, 15 mai lors de la fête de la Neuvaine.

. © Château de Moha

Il y a 60 ans, les trains de voyageurs reliaient Landenne à Statte par la ligne 127 avec une halte à Moha.

Maintenant, cette ligne n’est plus en service mais cela ne veut pas dire qu’elle est abandonnée pour autant ! En effet, un tronçon de la ligne 127 est utilisé non plus par des trains mais par des draisines.

Si vous ne voyez pas ce qui se cache derrière ce drôle de nom, il s’agit en fait d’un cadre métallique sur lequel on a ajouté des roues permettant de rouler sur les rails. Imaginez un "cuistax" sur un chemin de fer, c’est à peu près cela ! Deux personnes se mettent à l’avant pour pédaler et deux autres personnes se mettent à l’arrière.