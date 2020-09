Un service de nettoyage pour vos sneakers

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l’honneur. Ce jeudi on prend la direction de Verviers pour rencontrer Brando Vita, un jeune verviétois entrepreneur de 21 ans qui vient de se lancer, avec deux amis, dans un service de nettoyage de chaussures. Il est aujourd’hui dans les journaux du groupe Sudpresse.

Depuis son plus jeune âge, Brando a une véritable passion pour les chaussures. "J'ai toujours aimé les chaussures, confie Brando. Etant originaire d'une famille populaire, je n'avais pas l'occasion de changer de chaussures régulièrement donc j'ai pris l'habitude de nettoyer et bien entretenir mes chaussures".

Pendant le confinement, avec son frère et son cousin, ils ont l’idée de proposer leurs services à d’autres personnes et c’est comme ça que commence leur aventure.

Mais concrètement, comment ça fonctionne ? "Nous nous occupons des sneakers, des chaussures de ville, de mariage... mais nous ne sommes pas des cordonniers. Si vous avez un trou ou qu'elles sont abîmées nous ne savons rien faire. Nous ne sommes là que pour les nettoyer, leur redonner un coup de neuf".

Il faut savoir que les sneakers sont souvent blanches et qu’après quelques mois d’utilisation elles sont vite sales et légèrement abîmées. La tentation est grande d’en racheter des nouvelles mais tout le monde n’a évidemment pas le budget. C’est là qu’intervient Brando.

Comme l’activité vient de se lancer, les trois amis n’ont pas encore de boutique pour vous recevoir. Tout se passe d’abord sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous entrez en contact avec eux. Après leur avoir envoyé une photo de vos sneakers, ils vous diront si c’est envisageable de leur donner une seconde vie ou pas. Une fois le contact pris, ils récupèrent vos chaussures et s’occupent du nettoyage. Si votre paire présente des trous ou des griffes, ce ne sera pas possible.

Pour le prix, il faut compter entre 12 et 16€ en fonction du temps qu’ils passeront sur le travail ! On est donc sur un prix très raisonnable quand on sait qu’une nouvelle paire peut coûter plusieurs dizaines d’euros. C’est aussi une façon de moins gaspiller et de ne pas tomber dans une surconsommation. Bref, c’est bon pour la planète !

Rendez-vous sur les réseaux sociaux : By_Dito sur Facebook, Instagram et Twitter.