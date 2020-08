Un pique-nique aux accents liégeois avec Marie Honnay

Même en vacances, Marie Honnay, journaliste au magazine GAEL, a continué à suivre de près les producteurs, créateurs et artisans de notre région. Avec l’aide de Théo Auquière, le photographe qui l’a accompagné tout l’été à la découverte de tous ces passionnés, elle les a tous rassemblés sur une grande nappe, le temps d’un joli goûter totalement local.

Conseils pour un pique-nique local

D’abord, pour un chouette pique-nique, il faut de jolies assiettes. "Mon coup de cœur, cet été, ce sont les assiettes en céramique de l’atelier liégeois Maison Dejardin. De petits bijoux réalisés à la maison sur lesquels nous avons posé quelques petits plaisirs sucrés, liégeois eux aussi" confie la chroniqueuse.

Des biscuits, cakes et macarons de Mimi Pâtisserie. Tout comme Florien, le céramiste, cette petite fabrique de douceurs est née d’une reconversion : celle de Mélanie Kuta, une prof qui a eu envie de changer de vie… Force est de constater qu’elle a bien fait.

Impossible d’envisager un pique-nique d’été sans crème glacée. Son choix cette année : celle de la chocolaterie artisanale Hidalgo à Sprimont : les parfums sont divins, tout comme leur chocolat.

On n’oublie pas le look

Un pique-nique réussi passe également par de jolies tenus, et notamment des robes made in Liège. "Il m’a suffi d’aller piocher dans les collections de trois de mes coups de cœur du moment : une jupe en tissu africain d’Antilope, un joli pantalon esprit oriental de la créatrice Ann Piron et de petites pièces cool et sexy signées Sophie Boulanger, créatrice d’antilope lab". Sans oublier les bijoux en pierres colorées et perles d’Hélène Colin, une autre créatrice liégeoise à découvrir absolument.